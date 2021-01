Pokémon: Levi's lancia una coloratissima linea di abbigliamento a tema

Il fenomeno Pokémon sta per ricevere un'ulteriore iniezione di popolarità con il lancio di una nuova linea di abbigliamento targata Levi's a tema con i mostriciattoli tascabili, opportunamente coloratissima.

Come potete vedere qui sotto, non si tratta propriamente di vestiti sobri, ma d'altra parte stiamo parlando di Pokémon e non c'è bisogno di contenersi. Sono previsti vari capi di abbigliamento ma tutti assolutamente sopra le righe, com'è giusto che sia.

Abbiamo dunque a che fare con camicie a tema forestale/floreale con vari Pokémon visibili tra innumerevoli foglie, piante e fiori, pantaloni che ribadiscono il tema in questione oppure si presentano più normali con solo un Pikachu enorme sulla coscia (per le occasioni con un dress code più restrittivo, si direbbe) e anche una sorta di zaino/borsa sempre a tema floreale con le creature disegnate sopra, per non farsi mancare nulla.

L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 25esimo anniversario dei Pokémon che ricade nel 2021 e restiamo in attesa di sapere se sia estesa anche al mercato europeo ed italiano, essendo stato annunciato al momento per quello nord americano.

Trattandosi di pezzi da collezione, i prezzi non sono propriamente modici: per i pantaloni si parla di circa 148 dollari, anche se possono essere in linea con altri modelli da parte della stessa marca. Non è peraltro la prima volta che assistiamo a un'iniziativa simile: già l'anno scorso, in vista del 35esimo anniversario di Super Mario, era andata in scena la collezione Levi's X Super Mario.