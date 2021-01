GameStop: tutti ricchi con lo short squeeze, ma cosa sta davvero succedendo?

In questi giorni non si è fatto altro che parlare di GameStop. Ma non tanto per i risultati di vendita di console e videogiochi o per qualche nuova chiusura di massa dei punti vendita o, ancora, per l'ennesimo cambio di amministratore delegato e consiglio di amministrazione.

Bensì per l'anomalo e incredibile movimento del valore delle sue azioni che nell'arco di 5 mesi è arrivato a sfiorare il 2000% di aumento passando dai 4 dollari scarsi di agosto ai 145 dollari e rotti toccati proprio durante la stesura di questo articolo [in realtà l'azione è arrivata a 468 il 28 mattina. NdR].

Prima di scendere nei dettagli, vogliamo subito chiarire che questo articolo e il video che trovate qui sopra non hanno alcun valore di consiglio o suggerimento di acquisto sul mercato azionario. Abbiamo imbastito questo contenuto con l'intento di raccontarvi e poi spiegarvi, in modo speriamo abbastanza semplice e chiaro, cosa è successo in concreto con le azioni di GameStop e con il famoso short squeeze. Perché quello che è successo, in realtà, non ha alcun tipo di legame con il valore reale della più famosa catena di vendita di videogiochi e console. Anzi, in realtà un legame ce l'ha, ma non è affatto quello che state immaginando e non c'entra nulla con il successo di PS5, Xbox e di tutti i franchise che conosciamo bene.