Bleeding Edge, Ninja Theory chiude il supporto per concentrarsi su Hellblade 2 e Project Mara

Bleeding Edge conclude il suo percorso di evoluzione con la chiusura del supporto ufficiale da parte di Ninja Theory, che deve ora concentrarsi su altri giochi come Hellblade 2 e Project Mara, ma il gioco continuerà comunque ad essere utilizzabile e funzionare su PC e Xbox.

Con un comunicato ufficiale da parte del team, gli sviluppatori hanno annunciato che lo studio si deve concentrare ora al massimo sui nuovi progetti in lavorazione, ovvero Senua's Saga: Hellblade II, Project Mara e The Insight Project e avendo a che fare con un personale non enorme è costretto a dover spostare le risorse su questi.

La chiusura del supporto significa che Bleeding Edge non otterrà più nuovi contenuti, ma il gioco continuerà comunque a funzionare, dunque il supporto di base per le funzionalità online continuerà ad essere assicurato, almeno per il prossimo futuro. "Grazie a tutti i fan e continuate a fare squadra e generare caos!" Scrivono i Ninja Theory al termine del breve messaggio di saluto che annuncia la decisione sul futuro del gioco, riportato qui sotto.

La storia di Bleeding Edge non è dunque proprio conclusa ma ufficialmente la sua evoluzione si chiude qui, a distanza di circa 10 mesi dal lancio. Il gioco era un progetto alternativo, parallelo a titoli più grossi, che era stato avviato da Ninja Theory prima dell'acquisizione da parte di Microsoft e concluso quanto il team era diventato parte degli Xbox Games Studios. D'altra parte, già l'estate scorsa era stato rilevato il crollo nel numero dei giocatori online su Steam.