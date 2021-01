Xbox Series X: per Microsoft le scorte saranno limitate fino ad aprile

Nel recente resoconto finanziario, il CFO di Microsoft, Amy Hood ha detto che le scorte di Xbox Series X saranno limitate almeno fino al prossimo aprile, nonostante ci sia ancora una domanda significativa di console inespressa.

Amy Hood ha detto agli investitori che si aspetta una "domanda significativa" per le console per i prossimi mesi, ma che l'offerta sarà "limitata" almeno fino alla fine del trimestre che, per chi non lo sapesse, termina il 31 marzo 2021. Ciò significa che i negozi e le catene saranno ancora riforniti con il contagocce per più di un mese.

All'interno dello stesso report Microsoft ha detto agli investitori che, grazie al lancio delle sue nuove console, le entrate hardware sono aumentate dell'86%. Per il CEO dell'azienda Satya Nadella si è comunque trattato del miglior lancio mai fatto da Microsoft, nonostante gli evidenti limiti nelle scorte che si sono registrati nelle settimane successive al 10 novembre. Per Nadella, comunque, durante il mese di lancio sono stati messi in commercio "il maggior numero di dispositivi mai venduti da Microsoft". Inoltre, ora ci sono 18 milioni di abbonati a Game Pass, in aumento di tre milioni negli ultimi tre mesi e più di 100 milioni di persone che utilizzano Xbox Live ogni mese.

Le difficoltà che interessano Microsoft dovrebbero essere legate alle forniture di AMD. Il colosso della tecnologia, infatti, sta facendo fatica a produrre significativi quantitativi di di APU per consentire sia a Microsoft sia a Sony di rifornire il mercato con un numero sufficiente di Xbox Series X e PS5.