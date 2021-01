Marvel's Avengers: versioni PS5 e Xbox Series X|S e Hawkeye nella prossima War Table

Marvel's Avengers avrà presto una nuova War Table, fissata per il mese prossimo, che tratterà di Hawkeye e anche delle versioni next gen per PS5 e Xbox Series X|S, dunque si tratta di un appuntamento particolarmente interessante.

La prossima War Table di Marvel's Avengers si terrà il 16 febbraio 2021 e il suo argomento principale sarà soprattutto Occhio di Falco, il nuovo personaggio protagonista della prossima aggiunta di contenuti. L'Operazione "Hawkeye - Future Imperfect" è dunque la prossima evoluzione dell'action game multiplayer di Crystal Dynamics e Square Enix e vedrà l'arrivo del celebre membro degli Avengers.

Clint "Hawkeye" Barton sarà dunque presente all'interno dei nuovi contenuti, seguendo a ruota l'arrivo di Kate Bishop con l'aggiunta vista in precedenza. Tra le novità, l'evento in streaming di febbraio affronterà anche le versioni next gen di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco era atteso già da tempo su queste piattaforme ma è stato posticipato per la necessità di sfruttare una maggiore quantità di tempo in modo da ottimizzare al meglio il tutto. Non sappiamo ancora quale sia la data di uscita delle versioni specificamente dedicate a PS5 e Xbox Series X e Series S di Marvel's Avengers ma è probabile che la prossima War Table del 16 febbraio porti con sé tale comunicazione, dunque terremo d'occhio la questione.