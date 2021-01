GameStop: eToro, RobinHood e altre app bloccano gli acquisti, Ocasio-Cortez attacca

La vicenda di GameStop si aggiorna con una pagina nera per il mercato del trading mondiale: eToro, RobinHood e altre app bloccano gli acquisti solo ai compratori occasionali e lasciando in questo modo le mani libere ai fondi di investimento. Un comportamento di manipolazione dei mercati scandaloso, che ha costretto persino la senatrice democratica Alexandria Ocasio-Cortez ad attaccare queste società per scorrette pratiche finanziarie.

Dopo il blackout di ieri, che ha impedito a milioni di persone di gestire i propri risparmi durante un crollo del valore azionario, le app di trading online "democratiche" oggi hanno macchiato la loro reputazione con un'altra decisione poco limpida: hanno bloccato gli acquisti delle azioni GameStop (oltre che BlackBerry, Nokia e le altre "amate" da Reddit) ai normali compratori, consentendo loro solo di vendere quello che hanno.

I fondi di d'investimento, invece, hanno avuto le mani libere tutto il giorno, pilotando il prezzo verso il basso. "Questo è inaccettabile," tuona la senatrice USA Alexandria Ocasio-Cortez. "Ora abbiamo bisogno di saperne di più della decisione di Robinhood. [la più popolare app di trading USA NdR] di impedire agli investitori al dettaglio di acquistare azioni mentre gli hedge fund possono negoziare liberamente le azioni come ritengono opportuno. In qualità di membro del Financial Services Cmte, sosterrei un'udienza se necessario."

Comunque vada a finire oggi, il mondo del trading e la credibilità di queste app ne esce decisamente con le ossa rotte.