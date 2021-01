Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5, una patch per risolvere i crash

Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 ha ricevuto una nuova patch in queste ore, con Insomniac Games che ha annunciato il nuovo update come appositamente studiato per risolvere i crash rilevati nella versione per la console next gen Sony.

Il nuovo action game basato sul celebre personaggio Marvel è stato uno dei giochi di lancio di PS5 ed è stato anche particolarmente apprezzato, ma molti utenti hanno riportato frequenti crash nel suo utilizzo sulla nuova console. La patch 1.008.00, disponibile adesso al download, dovrebbe dunque risolvere questi problemi.

Non ci sono molte informazioni al riguardo, ma negli "aggiustamenti e pulizia generale" riportati nelle note c'è una certa concentrazione sul problema dei crash, che sembra aver accompagnato Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 dal lancio ad oggi. O almeno questo è quello che sperano gli sviluppatori, in base anche al messaggio pubblicato su Twitter in risposta a un utente che faceva presente di aver incontrato 4 crash in 4 ore di gioco.

Vedremo dunque come se la caverà Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5 dopo questo update, che dovrebbe essere già disponibile per tutti e scaricabile automaticamente avviando il gioco sulla console Sony in queste ore.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales si era aggiornato già a dicembre con l'arrivo della modalità ray-tracing e 60 FPS. Sebbene il gioco sia stato accolto molto positivamente, sembra che abbia venduto il 70% in meno del primo gioco, almeno secondo quanto riferito da SuperData.