Spider-Man Miles Morales ha venduto il 70% in meno del primo gioco secondo SuperData

Marvel's Spider-Man Miles Morales è di certo tra i migliori giochi rilasciati durante questo autunno ed è uno dei primi giochi disponibili in versione PlayStation 5. Pare però che le sue qualità non abbiano fatto breccia nel cuore dei videogiocatori. Secondo SuperData, infatti, Marvel's Spider-Man Miles Morales ha venduto all'incirca 663.000 unità in formato digitale, pur essendo arrivato su due console (PS4 e PS5).

Per confronto, sappiamo che secondo le stime Marvel's Spider-Man (2018) ha venduto 2.2 milioni di copie digitali al lancio: questo significa che Marvel's Spider-Man Miles Morales ha venduto un milione e mezzo di copie in meno, pari al 70% in meno. Ovviamente questi non sono dati di vendita ufficiali e non sono i dati completi, in quanto mancano le copie fisiche: è però probabile che queste ultime non abbiano influito in maniera particolare, soprattutto in questo 2020 durante il quale il digitale ha ottenuto sempre più successo.

Definire i motivi di questo insuccesso, almeno rispetto al precedente capitolo, non è semplice, ma è possibile che centri il fatto che il gioco è stato (giustamente) pubblicizzato come un'espansione stand-alone del primo capitolo e non un vero e proprio seguito, che è in lavorazione insieme a Ratchet & Clank: Rift Apart presso Insomniac Games. Trattandosi di un gioco ambientato nella stessa mappa e, pur con le dovute novità, molto simile al precedente, è possibile che Marvel's Spider-Man Miles Morales non sia stato percepito come una grande priorità agli occhi del pubblico, soprattutto in un periodo così denso di uscite.

Infine, bisogna sottolineare che, sempre secondo SuperData, le vendite di Marvel's Spider-Man Miles Morales sono state "significativamente più alte rispetto a quelle di Uncharted: L'eredità perduta", altra "espansione stand-alone" di un esclusiva di successo. Il secondo Uomo Ragno può quindi considerarsi parzialmente soddisfatto. L'arrivo del periodo natalizio, inoltre, potrebbe essere un secondo D1.

Infine, vi segnaliamo che la remaster di Marvel's Spider-Man in formato PS5 potrebbe presto essere acquistabile singolarmente.