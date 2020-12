GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 22 dicembre 2020

Oggi è il 22 dicembre 2020 e sono disponibili le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing. La catena di videogame ed elettronica propone quest'oggi tanti videogame in offerta a un prezzo vantaggioso che potrete facilmente acquistare tramite il sito internet di GameStop. Tra i nomi più interessanti possiamo trovare Crash Bandicoot 4 e NBA 2K21.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStopZing.

Vediamo prima di tutto l'offerta dedicata a Crash Bandicoot 4: It's about time. Il gioco di Activision viene proposto al prezzo di 44.98 euro sia in formato PlayStation 4 che in formato Xbox One. In questo capitolo, il marsupiale più amato di sempre si lancia insieme ai propri amici in una grande avventura oltre i confini del tempo per salvare l'intero multiverso.

NBA 2K21, grazie al Calendario dell'Avvento del 22 dicembre di GameStopZing, è disponibile al prezzo di 34.98 euro per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vi ricordiamo che le versioni PS4 e Xbox One sono giocabili sulle console di nuova generazione tramite retrocompatibilità ma per poter eseguire l'upgrade tecnico sarà necessario pagare un extra.

Inoltre, grazie al Calendario dell'Avvento del 22 dicembre di GameStopZing, è possibile ottenere Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 al prezzo di 29.98 euro. A questo si somma anche l'edizione Lenticular Edition di Resident Evil 3, sia per PS4 che Xbox One, al prezzo di 29.98 euro.

Oltre ai giochi, sono disponibile le offerte per varie cuffie Turtle Beach, tutte al prezzo di 24.98 euro. Potete trovarle tutte a questo indirizzo.