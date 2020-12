Marvel's Spider-Man per PS5 ora è acquistabile singolarmente

Marvel's Spider-Man per PS5 è ora acquistabile singolarmente in formato digitale, svincolato dal bundle con Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Questo almeno negli USA (in Italia la possibilità non è stata ancora attivata, ma speriamo che lo sia a breve).

Comunque sia rimane valida la possibilità di acquistare la Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition e portarsi a casa entrambi.

Il prezzo della versione autonoma di Marvel's Spider-Man sul PlayStation Store è di 40 dollari. Purtroppo viene segnalato che chi possiede la versione PS4 del gioco, non sembra essere possibile fare l'acquisto. Provando a scaricarlo si ottiene comunque la vecchia versione, quindi nessun regalo per la versione PS5.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Marvel's Spider-Man per PS5, in cui abbiamo scritto:

Marvel's Spider-Man per PS4 era tutt'altro che un gioco perfetto, sporcato soprattutto da attività secondarie poco entusiasmanti e combattimenti con boss piuttosto ripetitivi. Inutile dire che da quel punto di vista, la Remastered soffra degli stessi e identici problemi dell'originale, ma se il lavoro di Insomniac ha conquistato così tanti appassionati è per la sua eccezionale capacità di immergere chi gioca nei panni di Spider-Man, dando vita a fantasie supereroistiche in un racconto pieno di personaggi gradevoli. Il tutto mentre si oscilla tra grattacieli con acrobazie spericolate. La New York di Spider-Man Remastered non ha il carattere e la vivacità della Manhattan ritrovata nel più recente Miles Morales, ma in attesa di scoprire che direzione prenderà la serie con l'inevitabile Spider-Man 2, quest'edizione rimasterizzata rappresenta un eccezionale punto d'ingresso per un pubblico tutto nuovo.