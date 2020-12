EVE Online: CCP Games e Sperasoft stanno creando uno spin-off action

CCP Games e Sperasoft hanno annunciato attraverso un asettico tweet che stanno collaborando ad un nuovo progetto legato all'universo di EVE Online. Non si tratta, però, di un'espansione di questo epico MMO a tema spaziale, ma di un vero e proprio spin-off che ne riprende universo e tematiche, ma le sviluppa in maniera originale. Il nuovo gioco, infatti, sarà "un'esperienza di gioco solida e orientata all'azione con mondi incredibilmente belli".

Il nome di Sperasoft, nonostante non sia molto conosciuto, in realtà è piuttosto rinomato all'interno dell'ambiente dello sviluppo. Questo studio, infatti, è specializzato nell'affiancare i produttori originali, così da portare a termine i loro lavori senza intoppi e ritardi nello sviluppo. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare dello studio, per esempio, è quando è stata annunciata la collaborazione con 343 Industries per sviluppare Halo Infinite dopo la disastrosa presentazione di qualche mese fa.

Commentando la collaborazione con CCP Games il chief commercial officer Denis Larkin ha detto: "siamo molto eccitati di lavorare con CCP Games e di condividere la loro missione: creare immersivi mondi virtuali. Il nostro team di veterani è impegnano nell'offrire delle soluzioni all'avanguardia ai nostri clienti e innovazioni di gioco per i loro fan".