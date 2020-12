Spider-Man Miles Morales: modalità ray-tracing e 60 FPS disponibile con l'update

Con l'arrivo di una nuova generazione di console, i giochi si aprono a una nuova normalità, ovvero la possibilità di selezionare vari tipi di prestazioni, dando ad esempio la priorità alla risoluzione, al frame rate o al ray tracing. Marvel's Spider-Man Miles Morales, il recente gioco di Insomniac Games, è uno di questi. Ora, grazie a un nuovo update, include un'opzione 1080p, ray-tracing e 60 FPS.

L'informazione arriva dall'utente Twitter @ax_zer0, riportata poi su ResetEra. Come potete vedere in calce alla notizia, il nuovo update introduce la suddetta modalità. Precedentemente, non era disponibile una modalità che unisse il ray tracing e i 60 FPS: la scelta era un aut aut.

Ovviamente, per poter ottenere entrambi i benefici, è necessario accettare qualche compromesso: la qualità dei riflessi dovrebbe essere inferiore alla modalità a 30 FPS Ray-tracing, inoltre la densità dei pedoni è minore. Insomniac Games definisce questa modalità come "una versione alternativa della modalità performance".

L'update di Marvel's Spider-Man Miles Morales porta il gioco alla versione 1.007.001 e pesa 261.9 MB: si tratta quindi di un aggiornamento veramente minimo che potrete scaricare in pochissimo.

Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales qui.