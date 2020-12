Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 Remastered twin-pack disponibile su Switch

Square Enix e il suo distributore italiano Koch Media ci informano che il twin-pack di Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 Remastered è disponibile anche in Europa per Nintendo Switch in edizione fisica. In questo modo tutti coloro che volessero riscoprire questi due capolavori, avranno modo di averli riuniti in un'unica scheda di gioco, da portare sempre con sé.

Per chi non lo conoscesse, Final Fantasy VII mette i giocatori nei panni di Cloud Strife, un ex membro d'elite dell'unità Soldier della Shinra. Dopo essere diventato un mercenario, Cloud inizia un'avventura epica per decidere il destino del pianeta. In questa speciale edizione per Nintendo Switch, Final Fantasy VII include:

Modalità velocità 3x: gioca il gioco con una velocità tripla.

Nessun incontro: i giocatori avranno la possibilità di disattivare gli scontri di battaglia per godersi la trama senza interruzioni. Mentre gli scontri con i nemici sono disattivati, i giocatori possono comunque godersi le battaglie degli eventi della storia. Modalità potenziamento battaglia

Qui potete trovare la nostra recensione di Final Fantasy VII.

Final Fantasy VIII, invece, è stato pubblicato per la prima volta nel 1999. La Final Fantasy VIII Remastered, questa la nostra recensione, offre ai giocatori la possibilità di rivivere un classico rimodernato sotto diversi punti di vista. Il gioco parla di Squall Leonhart, una recluta della SeeD. Il suo compito e quello dei giocatori sarà, ovviamente, quello di salvare i mondo.

L'edizione Remastered include:

Battle Assist: la capacità di avere sempre al massimo HP e ATB e attivare Limit Breaks in qualsiasi momento.

Nessun incontro: un'opzione che consente ai giocatori di godersi la trama senza interruzioni. Mentre gli scontri con i nemici sono disattivati, i giocatori possono comunque godersi le battaglie degli eventi della storia.

Modalità velocità 3x: gioca il gioco con una velocità tripla.

Il twin-pack di Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered è ora disponibile per Nintendo Switch. Oltre a questo, è ora disponibile anche una versione fisica di Final Fantasy VIII Remastered per PlayStation 4.