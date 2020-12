Among Us invade Etsy: tutti vogliono vendere prodotti a tema, in tempo per Natale

Etsy è un marketplace online nel quale artisti e creativi possono vendere i propri prodotti. Si tratta di un ottimo portale per singoli creativi, che non hanno la possibilità e la volontà di imbastire un portale di vendita dedicato. Ora, pare che Etsy sia sempre più invaso di prodotti dedicati ad Among Us.

Lo sviluppatore, InnerSloth, ha il proprio store con molteplici prodotti ufficiali (consigliamo ovviamente di dar loro priorità, se volete fare qualche acquisto). Nel caso nel quale, però, non troviate quello che cercate e magari volete qualcosa di più "personale" e fatto in casa, rivolgersi a piccoli creativi è sempre una valida opzione.

Potete trovare un po' di tutto, come ad esempio questo stampino per biscotti o anche solo queste maschere per coprirsi il volto durante questi mesi di quarantena.

Con l'arrivo del Natale, fare un regalo è spesso un processo stressante, ma se conoscete qualche fan di Among Us, un prodotto a tema è l'ideale. I personaggi, dopotutto, sono molto dolci (quando non vengono fatti a pezzi, chiaro) e, tra magliette e peluche, c'è l'imbarazzo della scelta.