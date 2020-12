Cyberpunk 2077: il video in italiano dei prologhi Nomade, Corporativo e Vita di Strada

Non avete ancora deciso in che modo iniziare Cyberpunk 2077? O avete scelto, ma siete curiosi di scoprire come sarebbe stato l'inizio abbracciando un'altra fazione? O semplicemente non vedete l'ora di tuffarvi a Night City? Per tutti voi abbiamo appena pubblicato ben tre video di gameplay, ognuno dedicato ad uno dei tre prologhi, ovvero Nomade, Corporativo e Vita di Strada, completamente in italiano.

In apertura della news abbiamo messo il video dei Vita da Strada, mentre di seguito vi presentiamo quelli dei Nomade e quello Corporativo. Cosa ve ne pare?

Prima di lasciarvi ai video, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Cyberpunk 2077, c'è anche in video, ma soprattutto vi ricordiamo di stare attenti al gioco nel caso in cui soffriate di epilessia. In alcune scene, infatti, potreste avere dei seri problemi. CD Projekt RED è già al lavoro su di una soluzione, ma nel frattempo vi raccomandiamo di stare attenti!

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, siamo in onda ora con una lunghissima maratona, nella quale risponderemo a tutte le vostre domande, oltre che mostreremo il gioco in lungo e in largo.

Comprerete il gioco di CD Projekt RED? Cosa ve ne pare di questi prologhi? E del doppiaggio in italiano?