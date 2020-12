Esport: Christian Vieri e Bernardo Corradi con PLB vogliono valorizzare i talenti

Che gli esport siano diventati il settore nel quale gli sportivi o gli ex-atleti pensano di investire è una cosa chiara da diverso tempo. Soprattutto all'estero, ma ultimamente anche in Italia diversi calciatori e società sportive stanno cercando un modo per entrare e inglobare questa nuova e promettente industria. Gli ultimi in ordine di tempo sono Christian Vieri e Bernardo Corradi, due celebri ex-calciatori, che hanno deciso di fondare PLB. Si tratta di un progetto nato per valorizzare i talenti esport dentro e fuori dal campo da gioco.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra ManpowerGroup e PLB, un Edutainment Hub nel mondo degli eSports fondato da Christian Vieri e Bernardo Corradi. L'obiettivo è quello di formare figure per lo sviluppo professionale di giovani talenti nel mondo dei videogiochi.

Ovviamente sono stati i numeri che stanno facendo registrare gli esport a fare gola agli ex azzurri che, attraverso il lancio di PLB, vogliono entrare in questo mondo in maniera piuttosto innovativa. Non partecipano semplicemente ad una squadra o una franchigia, ma vogliono accompagnare i giovani appassionati di videogame verso una carriera professionistica attraverso contenuti educativi e di intrattenimento. Quello che vorrebbero ottenere, dunque, non è un team di pro-player, ma una community aperta a tutti per far crescere i prospetti più talentuosi attraverso allenamento, metodo e benessere psicofisico. In tre parole: Power, Leadership & Balance (di cui PLB è acronimo).

"Con questo progetto vogliamo valorizzare le competenze degli appassionati di videogiochi, fornendo loro suggerimenti utili a svilupparle ulteriormente per poterle utilizzare anche in ambito professionale. Il futuro del recruiting si gioca anche sulle "transferable skills", competenze che possono essere trasferite da un ambito ad un altro e che possono fare la differenza nel mondo del lavoro. La partnership con PLB ci consente di contare sulla massima competenza ed esperienza nel mondo del digital gaming. È un progetto unico e innovativo che promuove anche lo sviluppo professionale di giovani talenti insieme a Christian Vieri e Bernardo Corradi, nostri Talent Ambassadors. L'obiettivo è infine anche quello di aiutare le aziende a comprendere quanto sia importante valutare anche le soft skills con modalità meno convenzionali e la possibilità di tradurle in competenze spendibili in azienda", ha dichiarato Riccardo Barberis, amministratore delegato di ManpowerGroup Italia.

"PLB darà a tutti gli appassionati di videogiochi un luogo di incontro nuovo dove cercare consigli di esperti, programmi di allenamento e strumenti per migliorare il proprio livello. Vogliamo raccontare ai ragazzi che per trasformare la passione in qualcosa di più serio, serve metodo, impegno, serietà e cura dei dettagli come è stato per noi con il calcio. PLB permetterà a tutti di giocare non PER noi ma CON noi! Ci divertiremo...", ha dichiarato Christian Vieri.

"Da padre mi sono reso conto come i videogiochi siano una componente sempre più presente nella vita dei ragazzi e uno strumento di socialità importante," ha raccontato invece Bernardo Corradi "Con PLB vogliamo permettere ai ragazzi più talentuosi di emergere grazie al lavoro e l'impegno costante, ma in modo più allargato a tutti i videogiocatori di migliorarsi giorno dopo giorno. PLB sarà accessibile a tutti, ragazzi, ragazze, giovanissimi ma non solo perché tutti possono migliorarsi e non importa il punto di partenza ma la voglia di crescere e divertirsi."

Accanto all'impegno educativo, il progetto sarà anche destinato all'entertainment grazie a iniziative speciali, challenge sui social e interazioni con il mondo del calcio e dello sport. Christian Vieri ha recentemente presentato la versione Twitch della BoboTv, che dialogherà costantemente con PLB per amplificare il confronto diretto con la community degli appassionati di videogame e di sport. L'obiettivo della sinergia della BoboTv con PLB sarà quello di creare un vero e proprio "oratorio digitale" dove i giovanissimi potranno trovare il "campo di allenamento" per poter crescere come e-atleti, streamer e caster e dove gli appassionati potranno confrontarsi. Dentro PLB la "Varsity" darà la possibilità a tutti, a qualunque livello, di interagire con i professionisti del settore, mentre lo "Youth Team U18" racconterà la storia di cinque player, selezionati tra i ragazzi e le ragazze che verranno scelti nelle prossime settimane, ed il loro percorso di crescita all'interno del mondo eSports, senza le pressioni dei risultati competitivi, ma con il supporto di tanti professionisti e di programmi dedicati.