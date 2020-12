Disco Elysium 2 è in arrivo? Spunta un teaser ufficiale

Il sito internet ufficiale di Disco Elysium è (supponiamo temporaneamente) scomparso e ora l'indirizzo ci porta a una pagina nella quale possiamo vedere unicamente il simbolo della stella circondata da corna, utilizzato per il partito simil-comunista del gioco. Con la sola parola "Soon" (a presto) che troneggia al centro dello schermo, i giocatori hanno subito pensato all'arrivo di Disco Elysium 2.

Un Disco Elysium 2 non è però l'unica possibilità, va detto. Il successo del gioco ha infatti portato alla nascita di altri progetti, come una serie TV la quale però sembra ancora ben lontana da un annuncio. Inoltre, ricordiamo il romanzo "The Sacred and Terrible Air" del 2013 (data della versione estone originale) di Robert Kurvitz, lead designer e scrittore del gioco, che sarà rilasciato in lingua inglese in una data non meglio definita (è previsto per il 2020, ma è probabile che la pandemia abbia ritardato i piani di pubblicazione).

Ammettendo però che si tratta effettivamente di un nuovo gioco, Disco Elysium 2 potrebbe non essere la scelta degli sviluppatori. Potrebbe anche trattarsi di un prequel, di una grande espansione per il primo capitolo o di un'opera parallela a quella originale. Ricordiamo inoltre che il gioco dispone di molteplici finali, quindi il team di sviluppo potrebbe creare un seguito partendo da uno specifico di essi: in poche parole, le opzioni sono molteplici e senza altri indizi le speculazioni non hanno grande valore.

Non ci resta altro da fare se non attendere: considerando che i The Game Awards sono alle porte (con una dozzina di annunci di giochi nuovi già confermata), è possibile un trailer o anche solo un annuncio non siano poi molto distanti.