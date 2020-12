FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X/S sembra meno bello di FIFA 17 in alcune immagini

Come tutti i giochi che hanno una diffusione di massa, anche FIFA 21 è sempre sotto la lente di ingrandimento di milioni di appassionati, spesso con il dente avvelenato. In questo caso alcuni giocatori si stanno lamentando online per il fatto che, da alcune immagini postate, la versione next-gen di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S sembra meno bella del vecchio FIFA 17.

Osservando le immagini che l'influencer e giocatore di FIFA MGH ha postato su Twitter, la provocazione sembra colpire nel segno. Da una parte, infatti, abbiamo una foto dai colori accesi, con un bel prato verde e gli spalti gremiti di persone. Dall'altra ci sono le stesse squadre in campo, nel medesimo stadio, ma tutto sembra più slavato e decisamente meno affascinante.

Ovviamente si potrebbe pensare che la prima immagine sia quella di FIFA 21 e la seconda di FIFA 17, in realtà è il contrario. E da qui nasce la polemica.

In realtà per capire le vere differenze e quale dei due sia effettivamente il più bello bisognerebbe analizzare la risoluzione, la frequenza di aggiornamento, la fisica di gioco, la palette cromatica utilizzata e tutti questi elementi più tecnici. Però è sicuramente vero che i passi in avanti, perlomeno osservando questo fermo immagine, sono meno di quelli che ci si aspetta in 4 anni di evoluzione con un cambio generazionale in mezzo.

Sicuramente EA Sports avrebbe fatto a meno anche di questa polemica, presa come è da una parte da dei legislatori che l'hanno costretta a disattivare FUT nel loro paese e dall'altra dai calciatori come Ibrahimovic che battono cassa.

Cosa ne pensate?