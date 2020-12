Cyberpunk 2077 nella maratona live di oggi, seguite i nostri gameplay e gli altri appuntamenti in diretta!

Cyberpunk 2077 è protagonista assoluto della nostra nuova maratona di oggi, con vari appuntamenti tutti dedicati al nuovo gioco CD Projekt RED, a partire dal gameplay inedito già in onda che può essere seguito sul canale Twitch di Multiplayer.it adesso e proseguendo poi con altri appuntamenti tra cui il Multiplayer Risponde di oggi pomeriggio.

Sintonizzatevi dunque subito con il canale Twitch di Multiplayer.it, o semplicemente avviate il lettore riportato qui sotto, per seguire la prima diretta di oggi in questa lunga maratona dedicata a Cyberpunk 2077: potrete vedere Pierpaolo Greco alle prese con una bella sessione di gioco seguendo il life path come Corporate (o "Corporativo", in italiano), in modo da avere una prima visione di questo particolare inizio della storia.

Seguirà alle ore 14:00 un'altra diretta con gameplay, in questo caso con Emanuele Gregori che invece ci mostrerà l'avvio di Cyberpunk 2077 come Nomad (Nomade nella versione italiana), illustrando in questo modo anche l'altro live path, che parte da fuori Night City e ci porta dal deserto circostante la città al suo interno.

Non è ancora finita, perché alle ore 17:00 ci sarà poi una nuova puntata del Multiplayer Risponde, con Vincenzo Lettera e Francesco Serino che discuteranno soprattutto su Cyberpunk 2077, dunque potrete intervenire con le vostre domande e curiosità riguardanti il gioco CD Projekt RED per avere ulteriori delucidazioni da chi l'ha già toccato con mano, facendo le vostre domande direttamente nella chat del canale Twitch.

Trattandosi di una puntata specificamente dedicata al gioco in questione, vi chiediamo magari di rimanere attinenti all'argomento, anche se sarà comunque possibile spaziare un po' a partire dalla questione Cyberpunk 2077.

Alle ore 18:00 andrà in onda "Radio Night City", ovvero un approfondimento dedicato sempre al nuovo RPG e in particolare alla sua particolare ambientazione, la multiforme e dinamica Night City, che proseguirà alle ore 20:00 con "Vivere Night City", dove potremo conoscere in maniera più precisa l'ambientazione del gioco.

Infine, la lunga giornata/maratona si conclude alle ore 21:00, con una nuova diretta ancora incentrata sul gameplay, nella quale Francesco Serino ci mostra il terzo e ultimo life path disponibile in Cyberpunk 2077, ovvero lo Street Kid, o "Vita da Strada" in italiano.

Dunque, riepilogando, ecco il programma della Maratona Cyberpunk 2077 di oggi su Multiplayer.it: