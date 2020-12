Cyberpunk 2077 è il preferito dei cybercriminali: 3.300 tentativi di infezione rilevati

Kasperky, azienda di sicurezza informatica, segnala che Cyberpunk 2077 è il preferito dei cybercriminali. Non il gioco preferito, ma il bersaglio preferito: pare infatti che tra il gennaio e il novembre 2020 gli esperti abbiano rilevato più di 3.300 tentati di infezione rivolti agli utenti di tutto il mondo.

Kaspersky ha infatti segnalato che, a causa del grande interesse per il gioco, nei primi dieci mesi del 2020 molti cybercriminali hanno tentato di sfruttare l'ingenuità dei fan per introdurre varie minacce all'interno dei loro computer. Addirittura, Karspersky afferma che le minacce ideate sono "molto avanzate e sofisticate", a riprova del fatto che non si tratta di un tentativo portato avanti in modo casuale.

Gli esperti hanno trovato diversi siti web nei quali veniva data la possibilità di scaricare Cyberpunk 2077 prima della data di lancio. Gli installer offerti erano molto simili a quelli reali: ovviamente, c'era un trucco. Non solo non permettevano realmente di scaricare il gioco, ma chiedevano una chiave di licenza: questa poteva essere ottenuta tramite l'inserimento di dati personali (email, numero telefonico) e il completamento di un sondaggio.

Una volta completati questi passaggi, veniva consegnata questa falsa chiave licenza per Cyberpunk 2077, ma una volta inserita appariva uno splash screen per il caricamento dell'app e, infine, un segnale di errore relativo alla mancanza di una DLL, ovvero un file di codice che contiene funzioni importanti per iniziare il gioco. A quel punto, nuovamente, venivano richiesti dati per un questionario, ma anche completandolo non avveniva nulla.

"Il crescente interesse dei criminali informatici per Cyberpunk 2077 è comprensibile. La community dei gamer ha atteso per anni questo gioco e ora, a pochi giorni dal suo lancio, i truffatori sperano di ottenere informazioni preziose dalle vittime impazienti di giocare. A questo proposito, invitiamo tutti coloro che, come molti di noi, sono impazienti di giocare a questo gioco, ad aspettare il lancio ufficiale e a scaricarlo da fonti attendibili", ha dichiarato Anton Ivanov, security expert di Kaspersky.

Ricordate, diffidate sempre da siti non noti e da offerte troppo vantaggiose: molto probabilmente sono fasulle. Rimanendo in tema, vi segnaliamo la class action di CODICI a sostegno dei consumatori truffati da Euromediashop nei riguardi di PS5.