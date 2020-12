Minecraft RTX, la versione con ray tracing è disponibile su Windows 10

Minecraft RTX, ovvero la versione di Minecraft con ray tracing applicato, è uscito ufficialmente dal beta test ed è ora disponibile per tutti gli utenti in forma completa su Windows 10, ovviamente purché si abbia l'hardware adatto a farlo funzionare.

Otto mesi dopo il lancio della versione beta di Minecraft RTX, la versione sperimentale diventa ufficiale, almeno per coloro che possiedono una scheda grafica della serie Nvidia RTX, ovvero a partire dalla serie 2000 Turing, in grado di elaborare il ray tracing via hardware.

Bisogna tenere conto che si tratta di una tecnologia piuttosto dispendiosa, che richiede un PC alquanto performante nonostante le premesse hardware iniziali per il semplice Minecraft. Questo è comunque mitigato dall'applicazione del DLSS, che consente di andare a 60 fps a risoluzione 1080p senza subire grossi problemi di performance per quanto riguarda le schede RTX più "vecchie".

Chi possiede invece una nuova Ampere, ovvero una RTX 3070, 3080 o 3090, può puntare tranquillamente ai 4K e ottenere più di 60 fps. Ci sono già vari mondi ottimizzati con l'applicazione del ray tracing scaricabili dal marketplace interno di Minecraft, alcuni dei quali mostrati anche nel nuovo trailer pubblicato in occasione del lancio da Mojang, ma è possibile anche crearne di nuovi utilizzando l'Nvidia Starter Pack.

Bisogna notare come il ray tracing di Minecraft sia particolarmente dispendioso, in termini di risorse, perché si basa sul rendering in tempo reale del path-tracing completo, ovvero con il calcolo totalmente in real time del comportamento della luce e dei suoi effetti, nonché delle ombre, in maniera completa su tutti gli elementi visualizzati, dunque non si tratta di un effetto parziale.

Unito a una diversa resa dei materiali e conseguenti possibilità di riflesso e interazione cromatica, l'uso del ray tracing su Minecraft RTX è a tutti gli effetti uno degli esempi più avanzati di questa tecnologia tra i videogiochi attualmente in circolazione.