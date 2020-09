Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090: prezzi, date di uscita e caratteristiche delle nuove GPU Ampere

Si tratta di un salto generazionale veramente notevole rispetto anche alle avanzate GPU serie 2000, che arriva però a prezzi piuttosto umani, almeno rispetto a quanto ci si poteva aspettare. Almeno per quanto riguarda i prezzi in dollari e per quanto concerne le Founder's Edition prodotte da Nvidia, i prezzi sono infatti rimasti gli stessi della generazione precedente di schede.

Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090 sono state infine annunciate con prezzi, date di uscita e caratteristiche in via ufficiale nel corso della presentazione di oggi organizzata da Nvidia, che ha svelato tutto quello che c'è da sapere di fondamentale sulle nuove schede grafiche basate sull'architettura Ampere .

Nvidia RTX 3080 sarà lanciata sul mercato USA il 17 settembre 2020, dunque manca veramente poco per lo sbarco, mentre la RTX 3090 è attesa poco dopo, il 24 settembre. La RTX 3070 arriverà invece a ottobre: il modello base annunciato finora per le Ampere, dovrebbe fornire prestazioni migliori della RTX 2080ti in base a quanto riferito dal CEO di Nvidia, il che ha dell'incredibile se si pensa anche al prezzo, che dovrebbe partire da 499 dollari per la nuova scheda. Si tratta in effetti di un notevole mostro da 2944 SM e 46 CUDA Cores e 8GB G6 di memoria video, in grado di erogare 40 "RT TeraFLOPS".

Nvidia GeForce RTX 3080 è considerata la "flagship" e vanta una potenza doppia rispetto alla 2080 secondo quanto riferito da Nvidia. Contiene 10GB di memoria G6X ed è in grado di raggiungere 58 "RT TFLOPS" (o 30 "Shader-TFLOPS").

Infine la Nvidia GeForce RTX 3090 contiene 24GB di memoria G6X e dovrebbe essere il 50% più veloce di una Titan RTX, presentandosi dunque come il nuovo mostro finale assoluto per quanto riguarda le GPU sul mercato, in grado di erogare 36 "Shader-TFLOPS" e 69 "RT-TFLOPS".