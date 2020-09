Cyberpunk 2077 con ray tracing nel nuovo trailer Nvidia RTX

Cyberpunk 2077 è tornato a mostrarsi all'evento di presentazione Nvidia con un nuovo trailer incentrato sull'uso del ray tracing, che farà la sua comparsa nel gioco CD Projekt RED grazie alla collaborazione con Nvidia RTX.

Si tratta di un video piuttosto breve, considerando anche gli standard soliti dei trailer dedicati al nuovo RPG in questione, ma serve soprattutto per mostrare in azione le meraviglie della tecnologia grafica ray tracing all'opera su Cyberpunk 2077.

Come possiamo aspettarci, l'applicazione dell'RTX comporta una resa più realistica delle luci e delle ombre in scena, oltre all'applicazione di riflessi su tutte le superfici che lo consentono e un comportamento più realistico della luce sopra e attraverso alcuni materiali.

Questo comporta anche l'effetto di illuminazione diffusa in ambienti al chiuso e all'aperto, in grado di sfumare le luci in maniera realistica e rendere la scena molto più fedele alla realtà per quanto riguarda la resa dell'illuminazione generale.

Ovviamente, la questione riguarda al momento solo Cyberpunk 2077 su PC e utilizzando le schede grafiche Nvidia RTX, dunque quelle già presenti sul mercato e le prossime RTX 3070, 3080 e 3090 che sono state annunciate in maniera ufficiale proprio nel corso dell'evento di oggi, dal quale è emerso anche il supporto al ray tracing e DLSS su Fortnite.