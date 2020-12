PS4: l'aggiornamento 8.03 non migliora solo le prestazioni, ecco cosa cambia

Quest'oggi è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, di cui vi abbiamo segnalato peso e dettagli. Ora, inoltre, Sony ha rilasciato anche un aggiornamento di sistema per PS4 che, sorprendentemente, non migliora solo le prestazioni ma introduce delle vere modifiche.

Inoltre, pare che l'update del firmware PS4 sia per il momento non obbligatorio. Avviando la console, infatti, non verrà segnalata la disponibilità e non sarà forzato il download. Se si vuole aggiornare la console, è possibile andare nelle impostazioni e chiedere alla console di verificare manualmente la disponibilità dell'update e dare il via al download.

Come detto, inoltre, l'aggiornamento 8.03 introduce anche un'effettiva novità. All'interno della voce del menù rapido "Suoni/Dispositivi" è ora presente l'opzione "Disabilita l'audio della chat di gioco". Come è facile capire, serve per togliere l'audio proveniente dalla chat del gioco online: la nostra voce non potrà essere sentita e non potremo sentire quella degli altri. Questa funzione non si applica alla chat audio del party della console.

Questo è tutto quello che viene segnalato da Sony riguardo l'aggiornamento 8.03 di PS4. Nel caso nel quale emergessero altri dettagli "segreti", non mancheremo di aggiornarvi sulla questione.