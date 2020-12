PS5: aggiornamento di sistema disponibile a sorpresa, peso e dettagli ufficiali

Senza preavviso, come spesso accade con Sony Interactive Entertainment, è disponibile un nuovo aggiornamento di sistema di PS5. Precisamente, parliamo dell'update 20.02-02.30.00. Inoltre, una volta eseguito l'aggiornamento, verrà richiesto di aggiornare anche il DualSense.

Quali sono le novità di questo nuovo aggiornamento del firmware? Come purtroppo molti di voi sospetteranno, il changelog riporta unicamente la classica scritta "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema". Il peso totale dell'update è di 868.1 MB.

Sembra quindi il classico update dedicato all'ottimizzazione di PS5 e del controller DualSense. Di norma, i cambiamenti più rilevanti vengono segnalati da Sony stessa.

Nel caso nel quale la community internazionale scopra dettagli segreti su questo aggiornamento per PS5 (cosa che riteniamo improbabile), non mancheremo di aggiornarvi. Come detto, però, sembra probabile che l'update serva unicamente a risolvere le instabilità emerse negli ultimi tempi.

Se siete in cerca di qualcosa di più interessante, ecco cosa ne pensiamo di una (potenziale) PS5 Pro.