Project Athia è uno dei giochi più importanti per Square Enix, altri dettagli

Project Athia sembra essere un gioco di grande importanza per Square Enix, uno dei progetti maggiori coltivati attualmente all'interno del publisher ma anche considerando gli ultimi anni in generale, dunque si tratta di un titolo da tenere in grande considerazione, in base ad alcuni dettagli raccolti da Imran Khan di Kinda Funny, ex-responsabile di Game Informer.

Imran Khan è considerato fonte piuttosto attendibile come insider, dunque è probabile che abbia informazioni verificate su Project Athia, considerando i suoi agganci con l'industria. Proprio dopo aver saputo che il gioco sarà esclusiva console PS5 per due anni, ma che arriverà anche su PC, sono emersi questi nuovi dettagli da parte del giornalista, il quale ha riferito che Square Enix è molto impegnata su Project Athia e ci sta investendo molto, considerandolo il prossimo "grosso progetto" da parte della compagnia.

Il gioco in questione è considerato il "pet project" del CEO Yosuke Matsuda, ovvero in un certo senso il progetto preferito, quello a cui è più affezionato in qualche modo. Allo stesso modo, anche Sony sembra aver investito molto in questo sodalizio, con Project Athia che occuperà un posto importante nel marketing per PS5 anche in futuro.

Khan ha inoltre riferito di conoscere abbastanza precisamente di cosa si tratti, ma di non poterlo riferire al momento perché le informazioni sono ancora mantenute segrete. Sembra tuttavia che tra i protagonisti, o forse la protagonista, sia modellata su un'attrice di Charlie's Angels e forse abbia la sua voce, che secondo alcuni sarebbe Ella Ballinska.

Sembra che Project Athia sia rimasto così a lungo in sviluppo e con un tale livello di segretezza da essere stato scambiato inizialmente per Final Fantasy 16. Attendiamo dunque di saperne di più su questo interessante titolo in arrivo su PS5 e PC in data ancora non definita.