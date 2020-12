Halo Infinite: nuove immagini mostrano miglioramenti alla grafica, spiegati da 343 Industries

Halo Infinite ha finalmente ottenuto nuove informazioni dettagliate e nuove immagini da parte di 343 Industries, che ha parlato in maniera estesa dei miglioramenti grafici applicati al gioco e di alcuni elementi del multiplayer, toccando diversi argomenti tecnici e mostrando anche i risultati del lavoro.

In generale, le modifiche attuate riguardano sia la costruzione del mondo di gioco che dei personaggi, con Neill Harrison che ha parlato anche di alcuni difetti che erano emersi nella demo, tra i quali anche l'ormai famoso brute Craig: "Posso confermare che le animazioni facciali sugli NPC non erano ancora implementate completamente in quella build, cosa che ha portato all'aspetto di Craig. Tutti i personaggi erano modellati in una posa naturale prima di dover essere poi modificati con l'applicazione delle animazioni. Veniamo dunque al povero vecchio Craig, che non sarebbe mai dovuto comparire in quelle condizioni in maniera evidente durante il gameplay".

Grandi miglioramenti sono dunque attesi sul fronte della costruzione delle ambientazioni, tra resa della vegetazione e delle strutture, dei materiali e degli elementi atmosferici con una forte evoluzione applicata al sistema di illuminazione, nonché ai personaggi tra Master Chief e NPC vari, ma ci sarà da attendere fino all'autunno 2021 per Halo Infinite, come confermato con l'annuncio del nuovo periodo di uscita.

Il lungo update su Halo Waypoint contiene interventi da parte del concept artist Nicolas "Sparth" Bouvier, del director of art management Neill Harrison e del responsabile dello sviluppo sulla grafica Ani Shastry, i quali hanno fornito informazioni molto interessanti sull'andamento dei lavori, facendo capire come 343 Industries stia rielaborando in maniera profonda questo aspetto.

A quanto pare, la demo mostrata a luglio non contava ancora su buona parte del rendering costruito attraverso GPU e del variable rate shading, elementi ancora in pieno sviluppo all'epoca, con la demo che era concentrata soprattutto sul cercare di fornire risoluzione e performance stabili. Inoltre, dal punto di vista artistico, gli sviluppatori hanno ribadito come Halo Infinite sia un volontario ritorno al passato in termini di look e sensazione generale, anche nella ricerca di una grafica più pulita e una maggiore chiarezza nelle fasi di scontro.

Tra i cambiamenti, con l'applicazione delle nuove procedure di rendering GPU-driven e dello streaming delle texture, dovrebbero risolversi i problemi di gestione del LOD, del pop-in e della qualità delle texture che emergevano dalla demo di luglio, ma sono molti i cambiamenti importanti in corso su Halo Infinite, che dal punto di vista grafico riguardano sia la tecnica adottata che la direzione artistica.

Un aspetto su cui gli sviluppatori insistono molto è la resa della luce, con una forte lavorazione sul sistema di global illumination data anche dalla presenza del ciclo giorno/notte che ha effetti ampi su un'ambientazione così vasta e che si riflette sia sugli esterni che negli interni. Questi due tipi di ambientazione vengono gestiti allo stesso modo dal punto di vista tecnico, ma richiedono approcci diversi come gestione degli elementi strutturali e organizzazione degli spazi, oltre che come caricamento dei dati considerando quanto sia ampia l'ambientazione aperta.

Un esempio del lavoro svolto sugli ambienti al chiuso giunge dalle nuove immagini pubblicate proprio nell'update su Halo Waypoint, che potete vedere qui sotto: tra queste sono presenti in particolare due screenshot riferiti a una mappa multiplayer, che dimostra lo stile e la qualità utilizzata per le parti di scenario al chiuso, la gestione dell'illuminazione e le texture, oltre che l'incremento qualitativo applicato su questi elementi sui personaggi.