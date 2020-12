The Game Awards: la vocalist di Persona 5 si esibirà in diretta

Continuano gli annunci legati ai The Game Awards 2020. Geoff Keighley - ideatore, produttore e conduttore dello spettacolo - ha svelato tramite il proprio profilo Twitter che Lyn Inaizumi, vocalist di Persona 5, si esibirà in diretta durante l'evento.

Inaizumi è una vocalist giapponese di genere jazz e soul che ha lavorato con Atlus su Persona 5 e i suoi spin-off (come il venturo Persona 5 Strikers, di cui conosciamo la data di uscita ufficiale ora). Keighley non ha specificato quale canzone sarà interpretata da Inaizumi; non sappiamo nemmeno se il compositore Shoji Meguro sarà presente o meno.

La presenza di Inaizumi, però, fa pensare che Persona 5 Strikers farà la propria comparsa durante lo show, forse con lo stesso trailer che abbiamo già visto o una sua nuova versione. Inoltre, vi ricordiamo che non sarà l'unica ospite proveniente dal mondo della musica: anche Eddie Vedder dei Pearl Jam si esibirà durante i The Game Awards.

Infine, vi ricordiamo che per il pre-show sono previste anche cinque anteprime mondiali, con almeno un totale di 12 annunci di giochi nuovi o mai mostrati. Sul palco virtuale di Keighley saliranno inoltre molteplici nomi noti: Gal Gadot, Brie Larson, Troy Baker, Tom Holland e Christopher Nolan, solo per citarne alcuni.