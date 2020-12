The Game Awards: il regista Christopher Nolan è tra i presentatori

I The Game Awards 2020 sembrano essere il più grande evento dell'anno per il mondo videoludico. Non solo, infatti, ci saranno molteplici premiazioni e una dozzina di giochi nuovi annunciati durante l'evento (cinque dei quali anteprime mondiali dedicate al pre-show), ma sul palco virtuale di Keighley saliranno anche nomi di alto profilo di Hollywood.

Dopo la conferma della presenza di Gal Gadot, Brie Larson, Tom Holland e Troy Baker, arriva la conferma che Christopher Nolan - noto regista della trilogia di Batman, Inception, Interstellar e del recente Tenet (solo per citarne alcuni) - sarà uno dei presentatori dei The Game Awards 2020.

Il regista è molto più vicino al mondo dei videogiochi di quanto si potrebbe pensare. Nolan, in passato, ha affermato che Inception e Interstellar sono stati influenzati dai puzzle game e dai tutorial dei videogiochi. Inoltre, ha espresso il proprio interesse per lo sviluppo di un gioco basato su Inception. Infine, ha collaborato con Epic Games per proiettare i suoi film all'interno di Fortnite.

L'evento continua ad accogliere nomi noti e ci fa rimpiangere che l'epidemia di COVID-19 abbia impedito la realizzazione di uno spettacolo dal vivo. La speranza di tutti è che l'esperienza sia interessante allo stesso modo.

Difficile, inoltre, indovinare chi vincerà i molteplici premi quest'anno: sono molti i giochi del 2020 che sono stati in grado di spiccare in termini di qualità, dopotutto. Per il momento, sappiamo però che Ghost of Tsushima si è già accaparrato un premio dei Game Awards 2020.