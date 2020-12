The Game Awards 2020, una dozzina i giochi nuovi annunciati durante l'evento

Nel corso di un AMA su Reddit, Geoff Keighley ha promesso che durante i Game Awards 2020 saranno annunciati o presentati per la prima volta circa dodici giochi. Più precisamente saranno tra i 12 e i 15, a detta del patron dell'evento, che evidentemente non vuole dare il numero preciso per mantenere un po' di mistero.

Tra i giochi annunciati ci saranno dei tripla A, ma anche dei titoli più piccoli. Ovviamente non ha dato suggerimenti su chi potrebbe esserci e chi no, ma ha dichiarato che niente di ciò che si vedrà durante lo show è stato ancora svelato, nemmeno dai leak.

Parlando di possibili sorprese, come quella di Xbox Series X dell'edizione dell'anno scorso, Keighley ha rimandato all'evento. Il palco principale sarà a Los Angeles, ma ci saranno anche degli inserti speciali come quello della London Philharmonic e qualcosa da Tokyo. Come saprete la serata sarà presentata da moltissime personalità, tra le quali Reggie Fils-Aime e Tom Holland, ma ce n'è una non ancora annunciata di cui Keighley va particolarmente fiero.

Sulla durata dei Game Awards 2020, Keighley ha parlato di 2,5 ore. Quindi sarà una nottata molto lunga tra quelli che in Italia decideranno di seguirla.