The Game Awards 2020: Reggie Fils-Aime è uno dei presentatori

Reggie Fils-Aime, ex-presidente di Nintendo of America, sarà uno dei presentatori dei The Game Awards 2020, come annunciato dalla produzione dell'evento. Come saprete l'edizione di quest'anno sarà completamente virtuale a causa della pandemia di Coronavirus che sta piagando il mondo, ma le personalità e gli annunci non mancheranno.

Reggie Fils-Aime è sempre stato un personaggio sopra le righe, nonostante l'importantissimo ruolo ricoperto per anni nella compagnia giapponese. Grande amico del compianto Satoru Iwata, ha sempre amato mettersi in gioco, prestando la sua immagine alla compagnia per marketing e promozione, al punto da aver dato vita a dei momenti memorabili della storia di Nintendo e dei videogiochi tutti. Come dimenticare il meme: "My body is ready"?

Grande amico di Geoff Keighley, patron dei The Game Awards, Reggie saprà sicuramente dare quel tocco in più all'evento. Quantomeno è uno che conosce bene l'industria e sa di cosa parla. Per il resto vi ricordiamo che i The Game Awards 2020 saranno trasmessi il 10 dicembre e avranno anche Tom Holland tra i presentatori. Il vostro corpo è pronto?