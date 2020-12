YouTuber chiede in moglie la sua fidanzata usando un gioco VR creato per l'occasione

La youtuber Casandra Vuong ha chiesto alla sua fidanzata Chary Keijzer di sposarla tramite un gioco VR sviluppato per l'occasione. Le due stavano insieme da sei anni al momento della proposta. Dal 2016 gestiscono un canale YouTube, Cas and Chary VR, in cui caricano contenuti relativi alla realtà virtuale, tra i quali recensioni di hardware e di giochi.

Cas ha fatto diversi corsi per imparare a sviluppare giochi per Oculus Quest e per il gioco della proposta matrimoniale ha realizzato in prima persona diversi elementi grafici legati alla sua vita insieme a Chary, inclusi alcuni tratti dai loro viaggi romantici a Roma e Taipei.

Come potete vedere dal video sottostante, mentre Chary aveva indosso il casco per la realtà virtuale, Cas ha riempito la stanza in cui si trovava di palloncini, rose e altre decorazioni romantiche. Quando Chary ha capito che il gioco che stava provando era stato realizzato per lei, si è tolta il casco e si è trovata davanti Cas in ginocchio che le chiedeva di sposarla con tanto di anello. Naturalmente la risposta è stata sì. La data della cerimonia non è stata ancora annunciata. Probabilmente stanno aspettando tempi migliori, tipo il post COVID-19, oppure vogliono tenerla privata. In fondo sarà il loro giorno.