Playdate ha dato il via alla Stagione 2, che include giochi davvero particolari

Playdate ha dato il via alla Stagione 2, che vedrà anche stavolta l'arrivo di due giochi a settimana per un totale di dodici titoli e sei settimane, e includerà alcune esperienze davvero particolari.

Per un prezzo complessivo di 39 dollari, i possessori della piccola console a manovella avranno modo di cimentarsi ad esempio con Fulcrum Defender, un titolo sviluppato dagli autori di FTL e Into the Breach che si pone come una reinterpretazione mdoerna di Asteroids e consente di ruotare la navicella e mirare verso i nemici usando la manovella.

Dig! Dig! Dino! si presenta invece come un puzzle game rilassante, in cui ci si ritrova a scavare alla ricerca di fossili e cimeli, magari mentre si è occupati a fare altro, gestendo le mosse disponibili per ogni sito di scavo e sbloccando utensili migliori nell'ambito di sessioni che si fanno via via più lunghe.

A caratterizzare fortemente l'avvio della Stagione 2 è tuttavia Blippo Plus, un'esperienza in full motion video suddivisa in canali televisivi, che propone programmi assurdi e pubblicità completamente fuori di testa ma nasconde un segreto che dovremo cercare di scoprire di settimana in settimana, scaricando un aggiornamento ogni giovedì.