SEGA Football Club Champions è il nuovo manageriale gratuito con la tecnologia di Football Manager

SEGA Football Club Champions è il nuovo manageriale free-to-play annunciato da SEGA, mosso dalla tecnologia di Football Manager e in arrivo su PC, PS5, PS4, iOS e Android. Quando? La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata.

Non si tratta in realtà di un prodotto inedito, bensì della versione occidentale di SakaTsuku, uno dei manageriali più longevi e apprezzati di sempre, nato nel 1996 su SEGA Saturn e focalizzato sulla J-League, il che lo ha legato al solo territorio giapponese per molto tempo.

La formula alla base di SEGA Football Club Champions sarà dunque quella di SakaTsuki, ma l'operazione di rebranding internazionale è stata effettuata anche per catturare l'attenzione dei numerosi fan di Football Manager, con cui il free-to-play a quanto pare condividerà la tecnologia.

A proposito della serie sviluppata da Sports Interactive, il team è passato al motore Unity per quella che sarà la prossima evoluzione del manageriale di calcio, ma non è dato sapere quando il progetto verrà presentato ufficialmente.