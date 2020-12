Arte: lanciati dei documentari dedicati ai videogiochi classici francesi

Il canale tematico Arte ha lanciato una serie di mini documentari dedicati ad alcuni dei videogiochi classici sviluppati in Francia, per sottolinearne l'importanza storica e forse anche per mostrare al mondo che la cultura videoludica non è solo USA-centrica.

I giochi trattati sono dieci: Captain Blood del 1988, Future Wars del 1989, Another World del 1991, Alone in the Dark del 1992, Dune del 1992, Versailles 1685 del 1996, Megarace del 1993, Atlantis del 1997, Nightmare Creatures del 1997 e Syberia del 2004. Ogni mini documentario mostra la genesi dei giochi e ne intervista gli autori, facendo emergere un quadro davvero interessante.

Molti, purtroppo anche tanti rappresentanti della stampa, quando parlano di storia dei videogiochi fanno riferimento essenzialmente a USA e Giappone, spacciando spesso dei luoghi comuni per fatti storici (pensate a quanti parlano dei videogiochi negli anni '80 facendo riferimento solo al NES, quando ad esempio in Europa le console all'epoca furono un fenomeno marginale rispetto ai computer). Iniziative come quella di Arte sono quindi utilissime per fare un po' di ordine e per mostrare che il medium era più vivo e dinamico di quanto si pensi, anche nei suoi primi anni di vita, con ogni nazione che ha avuto una sua produzione legata specificatamente alla sua cultura, produzione di cui spesso ci sono tracce vive ancora oggi nei titoli moderni.

Per guardare i documentari di Arte, in francese con sottotitoli in inglese, partite da Captain Blood.