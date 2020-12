Fallout 76 Alba d’Acciaio: alle 12 saremo su Twitch in compagnia di Emanuele

Alle 12 di oggi saremo in diretta su Twitch con una diretta davvero speciale. Emanuele Gregori, infatti, ci presenterà l'ultimo aggiornamento di Fallout 76 Alba d'Acciaio e ci mostrerà tutte le novità introdotte da questa espansione dei celebre gioco online ambientato all'interno delle Wasteland.

Fallout 76: Alba d'Acciaio è la nuova espansione gratis del gioco, pensata per dare nuova linfa a questo particolare misto tra un gioco di ruolo e un survival online.

Alba d'acciaio è il primo capitolo della missione della Confraternita d'Acciaio, gratis per i giocatori di Fallout 76. Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Collabora con le altre fazioni o intralciale per importi. Visita insediamenti popolati da nuovi PNG e accedi a potenti armi e armature della Confraternita. Con chi ti schiererai mentre aiuti i membri della Confraternita e le fazioni dell'Appalachia?

