Fallout 76: Alba d'Acciaio è la prossima missione gratis, il trailer

Bethesda ha rilasciato il nuovo trailer, Acciaio Spezzato, dedicato ad Alba d'Acciaio, ovvero il primo capitolo della missione della Confraternita d'Acciaio, gratis per i giocatori di Fallout 76. Grazie alle informazioni condivise, possiamo scoprire molteplici dettagli sulla trama e le novità di questo aggiornamento gratuito.

Precisamente, sappiamo che il Paladino Leila Rhamani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Dovremo decidere se collaborare con le altre fazioni o se intralciarle. Avremo accesso ad insediamenti con nuovi PNG, oltre a nuove armi e armature della Confraternita.

Con l'aggiornamento di Alba d'Acciaio di Fallout 76 arriverà anche il Tavoliere Stagione 3: dovremo aiutare l'agente operativo K.D. Inkwell nella sua missione per la Gilda delle Antichità, cercando di salire di grado per sbloccare nuove ricompense. Saranno resi disponibili anche alleati C.A.M.P, cestini del pranzo e "tanto altro ancora". Il tutto avrà il via il 15 dicembre.

A partire da oggi, primo dicembre, potremo costruire e decorare nuovi spazi sotterranei istanziati, autonomi rispetto al nostro C.A.M.P. principale. Potremo completare nuove missioni e ottenere il nostro primo rifugio gratis. Infine, salendo di grado durante la stagione 3 di Fallout 76, avremo modo di reclutare nuovi alleati pronti a offrirci bonus esclusivi per il C.A.M.P.

Con questo nuovo aggiornamento, abbiamo ben più di dieci motivi per tornare a giocare!