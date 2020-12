PlayStation Plus, i giochi gratis di dicembre 2020 disponibili da oggi

PlayStation Plus si rinnova oggi, con i giochi gratis di dicembre 2020 che possono dunque essere riscattati a partire dalla giornata di oggi, 1 dicembre 2020, da tutti gli abbonati al servizio Sony per questo mese.

Come abbiamo riportato qualche giorno fa, i giochi gratis di dicembre 2020 per PS4 e PS5 sono tre, all'interno di quella che sembra essere ormai l'organizzazione standard di PS Plus con l'arrivo di PS5, anche se probabilmente questa è destinata poi ad assestarsi in maniera differente nel prossimo futuro.

Si tratta di due giochi PS4 e uno sia per PS4 che per PS5, anche se ricordiamo che tutti sono comunque giocabili su PS5 in retrocompatibilità, in ogni caso. I giochi gratis disponibili da oggi su PS Plus per dicembre 2020 sono Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble, vediamo nel dettaglio: