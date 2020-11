PlayStation Plus, i giochi gratis di dicembre 2020 per PS4 e PS5

A dicembre 2020 arrivano su PlayStation Plus tre nuovi giochi gratis, che gli abbonati al servizio Sony potranno scaricare senza costi aggiuntivi su PS4 e PS5: si tratta di Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble, disponibili per il download dal 1 dicembre al 4 gennaio.

Just Cause 4 (PS4) ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta dell'ultimo episodio della spettacolare serie action di Avalanche Studios, in cui vestiamo i panni dell'agente Rico Rodriguez, impegnato nel liberare un nuovo paese dal giogo della dittatura.

Una missione che avremo modo di portare a termine utilizzando gadget iconici come il rampino, il paracadute e la tuta alare, ma anche tanti nuovi moduli che ci consentiranno di combattere in maniera ancora più efficace i mercenari della Mano Nera.

Rocket Arena (PS4) è invece lo stuzzicante sparatutto competitivo prodotto da Electronic Arts, caratterizzato da un riuscitissimo stile cartoonesco per i personaggi, che si affrontano impugnando rigorosamente dei lanciarazzi all'interno di diverse modalità.

Infine Worms Rumble (PS4 e PS5), reinterpretazione multiplayer per 32 giocatori dell'iconico strategico creato da Team17, dotato di diverse modalità e dell'umorismo di sempre!

Attenzione: avrete tempo fino al 30 novembre per scaricare i giochi PS Plus di novembre 2020, ovverosia La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Hollow Knight e Bugsnax: se non lo avete ancora fatto, affrettatevi!