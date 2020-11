Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis nel 2021, ecco le feature

Metro Exodous approderà su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, con un upgrade gratis per gli attuali possessori del gioco in versione PlayStation 4 o Xbox One.

Entusiasti del ray tracing, gli sviluppatori di Metro Exodus porteranno questa tecnologia sulle piattaforme next-gen in concomitanza con una risoluzione e un frame rate migliorati, nonché tempi di caricamento ridotti.

Non è tutto: il team ha confermato che il prossimo episodio di Metro è in sviluppo su PC, PS5 e Xbox Series X, che vanterà una versione completamente rinnovata del motore grafico attuale per poter sfruttare al meglio le capacità delle nuove piattaforme.

"Siamo focalizzati nel realizzare un'esperienza single player a base narrativa di grande spessore, che poi è sempre stato l'obiettivo della serie Metro", ha scritto lo studio. "Come team vogliamo sempre creare giochi più grandi e più belli, ma ascoltiamo anche i nostri fan e sappiamo cos'è importante per voi."

Il prossimo capitolo di Metro includerà anche un comparto multiplayer, realizzato in collaborazione con Saber Interactive. "Si tratta di qualcosa che non abbiamo mai potuto creare in precedenza. (...) Siamo un piccolo studio e non potevamo rendere giustizia alle nostre ambizioni in tal senso."

4A Games ha naturalmente assicurato che l'introduzione del mutiplayer nel prossimo Metro non avverrà a discapito dell'esperienza single player, visto che ci sarà un team dedicato per la realizzazione di ognuno dei due aspetti del prodotto.