Ghost of Tsushima vincitore ai Game Awards 2020 nella categoria Player's Voice

Ghost of Tsushima è stato eletto vincitore ai Game Awards 2020 nella categoria Player's Voice, ovverosia è stato il titolo più votato dal pubblico.

Una vittoria tutt'altro che semplice, se consideriamo che l'action adventure di Sucker Punch ha dovuto affrontare la concorrenza di produzioni come The Last of Us 2, DOOM Eternal, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Hades.

Il riconoscimento popolare significa certamente tanto per Ghost of Tsushima, che ha venduto oltre cinque milioni di copie e si è rivelato una scommessa riuscita per il team autore di inFAMOUS: Second Son.

A questo punto non resta che vedere quali saranno gli altri titoli premiati ai Game Awards 2020 e quali annunci verranno fatti nel corso dell'evento: si parla di una dozzina di giochi nuovi.

I Game Awards 2020 verranno trasmessi in diretta nella notte fra il 10 e l'11 dicembre, a partire dall'1.00 ora italiana.