Ghost of Tsushima, vendite per oltre cinque milioni di copie su PS4

Ghost of Tsushima ha totalizzato vendite per oltre cinque milioni di copie su PS4, stando ai dati riportati dal New York Times: un eccellente risultato per l'esclusiva firmata Suckerpunch.

Sapevamo che Ghost of Tsushima ha venduto oltre le attese di Sony, ma la casa giapponese non aveva diffuso i numeri precisi di questo nuovo successo per PlayStation 4.

Ambientato durante la prima invasione mongola dell'Isola di Tsushima, il gioco ci mette nei panni di Jin Sakai, un samurai che viene quasi ucciso nel tentativo di difendere la propria terra e decide di tornare nelle vesti di un Fantasma per vendicarsi dei suoi nemici.

Acciaio e abilità con la spada: dovrai padroneggiare entrambe per sopravvivere alla tua colossale missione che si svolgerà nel Giappone del 1274, dove l'esercito mongolo ha preso il controllo dell'isola di Tsushima.

Indossa la tua armatura, affila la tua katana e tendi il tuo arco, assumendo il ruolo di Jin, un samurai in disgrazia che rimane l'unica speranza dell'isola contro lo spietato Khan e il suo impero malvagio.

Attraverso foreste di bambù, castelli decorati e paesaggi lussureggianti un'anima coraggiosa deve combattere contro le peggiori avversità. Puoi diventare la leggenda conosciuta come "il Fantasma" in una sanguinosa storia di tradimento e sacrificio, ispirata alle storie degli antichi samurai?