Ghost of Tsushima ha venduto oltre le attese di Sony, ottimi i numeri di Legends

Stando a quanto dichiarato da Jim Ryan, Ghost of Tsushima ha venduto ben oltre le attese di Sony. Il presidente di Sony non ha svelato i numeri fatti dal gioco, ma ha parlato di un successo di critica e pubblico inatteso. Nel frattempo sono usciti alcuni dati curiosi su Legends, l'espansione multiplayer pubblicata una decina di giorni fa.

Ryan ha parlato di Ghost of Tsushima per fare un esempio di titolo nato da uno studio di sviluppo first party di Sony cresciuto nel corso degli anni. Stiamo ovviamente parlando di Sucker Punch, che probabilmente lavorerà a un progetto più grosso per PS5, visto il successo.

Quanto ha venduto Ghost of Tsushima, quindi? Difficile dirlo. Sicuramente diversi milioni di copie, stando ai numeri fatti finora dall'espansione gratuita Legends, pubblicata una decina di giorni fa. Secondo l'infografica pubblicata dall'account Twitter ufficiale di PlayStation, sono state giocate 11,7 milioni di missioni, sono stati sconfitti 141 milioni di Oni, sono stati evocati 22,7 milioni di spiriti di cane, sono stati uccisi 1,3 miliardi di nemici e il 30% dei giocatori ha utilizzato la classe dell'assassino, la più amata. Non male, soprattutto pensando che il multiplayer è stato aggiunto in corsa, dopo mesi dal lancio.