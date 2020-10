Netflix, novembre 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix aggiorna il suo catalogo per novembre 2020 con una nuova mandata abbondante di nuovi film e serie TV, tra produzioni originali o acquisite, per un nuovo mese veramente ricco di contenuti di vario tipo per tutti gli abbonati al servizio.

Troviamo peraltro una notevole quantità di film originali a questo giro, con Elegia Americana in arrivo il 24 novembre, La Belva il 27 novembre e SpongeBob: Amici in Fuga subito il 5 novembre. Tra i film non originali troviamo Blood Diamond, Ocean's 8, Diaz: Don't clean up this blood e Café Society.

Tra le serie TV, tradizionalmente elementi di spicco nella programmazione di Netflix, novembre porta la prima stagione di Paranormal, la miniserie I favoriti di Mida, la stagione 4 di The Crown e la prima stagione di Dash & Lily.

Vediamo dunque tutte le novità in arrivo il mese prossimo su Netflix in Italia, dopo il programma dei nuovi film e serie TV di ottobre 2020.

Serie TV originali