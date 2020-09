Netflix, ottobre 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix prosegue l'espansione del proprio catalogo mensile anche ad ottobre 2020, con l'arrivo di nuovi film, serie TV, documentari, anime ed altro tra produzioni originali e acquisite, per un altro mese ricco di interessanti novità per gli abbonati al servizio.

Siamo ormai alla fine di un settembre 2020 piuttosto intenso in termini di nuovi contenuti per Netflix e anche il prossimo mese sembra promettere ottime cose. Tra le new entry di maggior rilievo segnaliamo la serie The Haunting of Bly Manor e i film originali "Il processo ai Chicago 7" e "Cadaver", poi la terza stagione di Star Trek: Discovery e di Suburra.

Facciamo dunque un riepilogo delle novità annunciate finora per il mese di ottobre 2020 su Netflix, suddivise nelle consuete categorie.

Film Originali