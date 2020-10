World of Warcraft: Shadowlands: data d'uscita ufficiale e trailer della storia

World of Warcraft: Shadowlands, la data d'uscita ufficiale è il 24 novembre 2020 alle 0:00 CET. A svelarla è stata Blizzard stessa, che ha anche pubblicato il trailer della storia, che trovate in testa alla notizia. Insomma, la pubblicazione di questa attesissima espansione è slittata di un solo mese (era prevista per fine ottobre). Meglio così, visti i numerosi rinvii, anche molto più lunghi, degli ultimi mesi.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, dove sono riportate anche le date di pubblicazione di alcuni contenuti legati a World of Warcraft: Shadowlands:

L'ottava espansione di World of Warcraft coinvolge i giocatori in un'avventura nelle Terretetre, regno di vite ultraterrene infinite dove le anime mortali giungono per trovare nuovi scopi o soffrire un eterno tormento da parte del Carceriere nella sua Torre dei Dannati. Durante l'esplorazione di questo luogo ultraterreno, i giocatori scopriranno il destino delle leggende di Warcraft, forgeranno un legame con una delle quattro Congreghe che regnano sui domini delle Terretetre e infine affronteranno una minaccia avvolta nell'oscurità, desiderosa di annientare il cosmo intero.

Oggi Blizzard ha anche annunciato le date di pubblicazione di alcuni contenuti legati a Shadowlands che usciranno prossimamente.

11 novembre: il Flagello invade Azeroth - Ora che l'Elmo del Dominio è stato distrutto e il cielo sopra la Corona di Ghiaccio si è infranto, i non morti del Flagello sono tornati e gli eroi di Azeroth devono affrontare questa minaccia sorta dalla morte stessa prima che consumi il mondo mortale di Azeroth. Questo evento di pre-lancio di Shadowlands verrà pubblicato l'11 novembre.

9 dicembre: si aprono i cancelli del Castello di Nathria - Il Castello di Nathria, prima ed epica incursione da 10 boss di Shadowlands, sarà disponibile a partire dal 9 dicembre. L'apertura dell'incursione segnerà anche l'inizio della Stagione 1 delle Mitiche+ e del PvP di Shadowlands.