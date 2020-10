Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Temple of Darkness su Oculus Quest è la nuova storia VR

Temple of Darkness è stato annunciato come nuova storia VR interattiva all'interno dell'iniziativa Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge su Oculus Quest, da parte di ILMxLAB E LucasFilm.

I fan potranno vestire i panni di un nuovo Jedi Padawan in un'avventura con il Maestro Yoda, ambientata nell'era dell'Alta Repubblica, sviluppata da ILMxLAB appositamente per i visori a realtà virtuale. In collaborazione con Oculus Studios, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge sarà disponibile sulla piattaforma Oculus Quest a partire dal 19 novembre 2020.

Temple of Darkness è dunque una sorta di episodio all'interno della raccolta rappresentata da Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, una storia VR ambientata centinaia di anni prima degli eventi di Star Wars: La Minaccia Fantasma.

Grazie alle capacità narrative di Seezelslak (Bobby Moynihan), un barista Azumel con una cantina alla periferia dell'avamposto Black Spire, i giocatori si caleranno nel ruolo di Ady Sun'Zee (con la voce di Ellie Araiza), una Padawan Jedi che studia in una remota struttura di ricerca Jedi su Batuu. Quando una misteriosa reliquia scatena un'incredibile forza malvagia all'interno del tempio, Ady è l'unica sopravvissuta. Dopo aver inviato un urgente segnale di soccorso al Consiglio Jedi, dovrà lavorare al fianco del Maestro Jedi Yoda (Frank Oz) per affrontare l'oscurità che ora si annida all'interno delle mura del tempio - e dentro di sé.

"Temple of Darkness in Tales from the Galaxy's Edge darà ai fan di Star Wars l'opportunità di calarsi in una storia ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica su una piattaforma incredibilmente coinvolgente", ha detto James Waugh, Vicepresidente, Franchise Content & Strategy di Lucasfilm. "Sarà uno dei primi racconti ambientati in questa nuova era all'interno della narrazione di Star Wars. Siamo molto orgogliosi di ciò che tanti autori, sviluppatori, licensing partners e colleghi della Lucasfilm hanno realizzato insieme - è stato il frutto di un lavoro fatto con amore".

"Questa storia breve trasporterà i fan indietro nel tempo, centinaia di anni prima delle Guerre dei Cloni. Attraverso il potere della realtà virtuale, avranno un primo assaggio della vita Jedi durante l'Alta Repubblica", ha detto il regista Jose Perez III. "In ILMxLAB sono tutti entusiasti di partecipare all'inaugurazione di questa nuova era della narrazione di Star Wars, e non vediamo l'ora che i fan incontrino il Maestro Jedi Yoda e la Padawan Ady Sun'Zee il 19 novembre.