Steam, i saldi di Halloween hanno dei prezzi da paura

Iniziati su Steam i saldi di Halloween, con tantissimi giochi in offerta e tante iniziative per la comunità. In particolare sono molti i giochi con aggiornamenti a tema, come Rust, The Long Dark, Dead by Daylight, No Man's Sky, Graveyard Keeper e molti altri, tutti acquistabili in sconto, naturalmente.

I saldi di Halloween dureranno fino al 2 novembre, quindi affrettatevi a cercare qualcosa che vi interessi.

Saldi di Halloween su Steam

Tra i titoli in offerta spiccano Alien: Isolation a 9,24€ (-75%), Hunt Shodown a 19,99€ (-50%), Control Ultimate Edition a 27,99€ (-30%), GTFO a 27,99€ (-20%), Half-Life: Alyx a 37,49€ (-25%), Resident Evil 2 Remake a 15,99€ (-60%) e tanti altri ancora.

Aggiunti anche degli oggetti a tema nel negozio dei punti, dove è possibile spendere i punti Steam ottenuti acquistando giochi. Per adesso in realtà ce ne sono soltanto due, che costano ben 2000 punti steam: uno sfondo e una cornice. Li trovate cliccando qui.