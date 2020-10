Oculus Quest e Rift, tante esperienze horror in VR per Halloween

Oculus ci ricorda che Halloween è alle porte e che con i suoi dispositivi è possibile festeggiarlo al meglio grazie alle numerose esperienze horror in VR disponibili sullo Store per Oculus Quest, Oculus Quest 2 e Oculus Rift.

I visori a realtà virtuale trovano proprio nei titoli horror alcune tra le esperienze più coinvolgenti e ovviamente terrificanti, dunque prendiamo in considerazione la panoramica effettuata da Oculus in occasione di Halloween per avere un'idea di quali siano le esperienze da provare per festeggiare al meglio la ricorrenza.

Vari titoli come The Walking Dead: Saints & Sinners, Lies Beneath, o Duck Season sembrano particolarmente indicati ai possessori di Oculus Quest e Oculus Rift, mentre anche su Oculus TV è possibile trovare diversi elementi di interesse su questo fronte, con The Raven by E. A. Poe, Freddy Krueger, The Monster Challenge, e Bendy.

Inoltre, su Oculus Venues, è presente un'intera lobby a tema Halloween per entrare nel pieno spirito della festa. Qui si trovano due stanze "Always On" dove fino al 31 ottobre sarà possibile guardare Micro Monsters, con ragni e insetti raccapriccianti e Haunted Rides, un giro virtuale in 4D attraverso una foresta infestata, un cimitero, un manicomio e altri luoghi spaventosi.

Tra i titoli horror più interessanti su Quest Store troviamo dunque Ghost Giant, nel quale interpretiamo il ruolo di un fantasma gigantesco intento ad aiutare un gatto, poi Waltz of the Wizard che ci pone nei panni di un mago in grado di creare incantesimi e palle di fuoco. Più in linea con la tradizione videoludica horror è poi The Walking Dead: Saints & Sinners, uno scontro survival fra due fazioni in guerra e zombie ovunque, oltre a The Room VR: A Dark Matter, ovvero l'episodio VR della nota serie di rompicapo in prima persona.

Tra i titoli più interessanti annoveriamo inoltre Wilson's Heart, Duck Season, Arizona Sunshine, Blair Witch: Oculus Quest Edition e Five Nights at Freddy's: Help Wanted.