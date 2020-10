Oculus Quest 2, la recensione del nuovo visore portatile per la realtà virtuale

È veramente difficile, per non dire impossibile, trovare un caschetto con un migliore rapporto qualità/prezzo soprattutto tirando in ballo le effettive esperienze d'uso concesse dal Quest 2. Prima di entrare nel dettaglio del giudizio infatti, è opportuno ripeterlo: questo visore può essere utilizzato sia in modalità standalone, completamente sganciato da computer, console o dispositivi mobile, sia come un classico caschetto da collegare al PC così da sfruttare la potenza di calcolo del proprio computer. Sulla falsariga di quanto avviene con il Rift S, per rimanere in casa Oculus, o con il Valve Index.

Vogliamo dirlo fin dalle prime righe della nostra recensione di Oculus Quest 2 : la nuova versione del visore standalone per la realtà virtuale, ora ufficialmente e definitivamente marchiato Facebook , è a nostro parere il prodotto perfetto per conoscere e sperimentare questa forma di intrattenimento.

Le specifiche tecniche

Oculus Quest 2 contiene al suo interno uno Snapdragon XR2, un enorme salto in avanti rispetto allo Snapdragon 835 presente nella prima iterazione del visore: non tanto in termini di frequenze o complessità del SoC, quanto per le istruzioni e le funzionalità implementate in questo processore. Il system on chip è infatti specificatamente disegnato per la gestione di applicazioni in realtà aumentata e per l'uso all'interno di visori per la realtà virtuale anche grazie a una serie di accelerazioni potenziate dall'intelligenza artificiale, utili a migliorare i calcoli e le funzionalità relative alla rilevazione dei movimenti in ambienti virtuali.

Anche sul fronte della RAM il salto in avanti è consistente visto che si passa da 4 GB a 6 GB con risultati immediatamente percepibili nella navigazione della dashboard di Oculus che risulta da subito più reattiva e rapida nel passaggio tra le varie sezioni, compreso lo store. Sul fronte dei videogiochi, mancando delle vere e proprie killer app prestazionali, ci è risultato molto complesso effettuare dei confronti diretti: in questo ambito già il primo Quest si comportava in modo eccellente, soprattutto grazie all'ottimizzazione dei titoli disponibili.

Ma chiaramente la principale differenza tra i 2 modelli di Quest afferisce al display montato nel visore. Il primo Quest presentava due display OLED con risoluzione 1440x1600 a occhio mentre nel Quest 2 troviamo un unico display LED suddiviso in 2 parti all'interno dello chassis con una risoluzione di 1832x1920 a occhio. Chiaramente la scelta fatta da Facebook è frutto di un'oculata valutazione dei costi produttivi e delle rese dei display OLED in confronto ai più tradizionali LED, specie tenendo conto delle dimensioni necessarie per un visore, ma è nostra premura interrompere il dibattito critico salito alla ribalta non appena Facebook annunciò le specifiche del Quest 2.

Il passaggio dall'OLED al LED comporta chiaramente una diminuzione del contrasto e soprattutto un ribasso della qualità dei neri che, specie a distanze così ridotte e nella quasi totale assenza di luce garantita dal visore, virano verso dei grigi molto scuri non presentando più la totale assenza di luminosità tipica degli OLED. Questo è però l'unico aspetto negativo relativo al cambio di display e, a nostro parere, è adeguatamente compensato dalle conseguenze positive, a partire da una luminosità maggiorata e che davvero inonda l'interno del caschetto quando siamo in presenza di scene con molta luce.

Inoltre il cambio di risoluzione del nuovo Quest 2 è immediatamente evidente: l'effetto zanzariera tipico dei visori più arretrati sul fronte dei display è ormai praticamente assente, ma è soprattutto la definizione delle scritte a stupire positivamente: ora è tutto estremamente più definito, chiaro e leggibile e, nei videogiochi in cui sono presenti dei sottotitoli o anche soltanto durante la navigazione dei menu interni, si percepisce molta meno fatica nel tentare di mettere a fuoco i caratteri. È chiaro che se si utilizza il visore soprattutto per guardare film e serie, la perdita di qualità dei neri può essere un deterrente all'acquisto, ma tutti quelli che puntano a usare il Quest per giocare, navigare e, a tempo perso, vedere qualche pellicola cinematografica, apprezzeranno enormemente il passaggio dai 2.3 megapixel del primo visore ai 3.5 megapixel del successore.

Il cambio di pannello si porta in dote anche un'altra feature estremamente interessante anche se, per il momento, rimane esclusivamente in potenza: il nuovo display LED di Oculus Quest 2 è infatti in grado di supportare un refresh rate di 90 Hz, un deciso balzo in avanti rispetto ai 72 Hz supportati dal modello originale. Tuttavia questo aumento di refresh deve ancora essere attivato e durante la scrittura di questa recensione non abbiamo potuto provarlo né utilizzano il visore in modalità standalone né collegandolo al PC con l'Oculus Link. Sarà nostra premura tornare sulla questione non appena Facebook attiverà questa feature.

È essenziale aggiungere qualche riga anche sulla questione delle lenti. A un primo sguardo sembra che il Quest 2 utilizzi le stesse identiche lenti fresnel del primo modello e lo stesso vale anche per il campo visivo, il FOV, che sembra essere lo stesso del primo Quest. Dando un'occhiata alle specifiche ufficiali sembra tra l'altro che le nostre impressioni siano confermate. Chiaramente si poteva fare qualcosa di più perché guardandosi intorno si nota effettivamente la "fine" del display e rimane l'annoso problema dell'inquinamento visivo in basso, in prossimità del naso. Tuttavia, di nuovo, è essenziale tenere sempre a mente che il Quest 2 lo si porta a casa per 349€ laddove soluzioni sicuramente più avanzate su questo fronte, in primis il Valve Index, costano più del doppio.

Il problema reale è, semmai, un altro: il cambio integrale del sistema adottato per regolare l'ampiezza delle lenti e andare così incontro alla differente distanza oculare degli utilizzatori. Laddove il primo Quest adottava una soluzione graduale che permetteva di regolare di fino questo valore, il Quest 2 ha tre semplici posizioni a scatto con cui impostare la distanza delle lenti: 58mm, 63mm e 68mm. Ma non è tanto la riduzione di personalizzazione ad averci infastidito quanto il fatto che questa regolazione obblighi l'utente ad agire direttamente sulle lenti: non c'è modo di effettuarla mentre si sta indossando il caschetto come invece si poteva fare con il primo Quest. Il risultato è che ci si ritrova ad andare avanti per qualche minuto togliendo e mettendo il visore in stile trial and error per trovare l'impostazione congeniale ai propri occhi, anche perché il visore deve essere indossato e regolato al millimetro per consentire una messa a fuoco perfetta. Chiaramente è una regolazione che dovrete fare solo la prima volta, ma vi dovete assicurare di appuntarvi da qualche parte la vostra impostazione se, ad esempio, condividete il visore con un familiare o un amico.